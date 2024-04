Tiro a volo, Torneo di Qualificazione Olimpica Doha: De Filippis e Fabbrizi in testa nel trap. Bene anche Pellielo e Jessica Rossi

Seconda giornata di gare a Doha, dove è in corso il Torneo di qualificazione olimpica del tiro a volo. Dopo i primi 50 piattelli colpiti nella giornata di domenica, sono proseguite le qualificazioni del trap sia per quanto riguarda la prova maschile che quella femminile. Tra gli uomini l’Italia fa la voce grossa, piazzando ben tre suoi rappresentanti nelle prime cinque posizioni. Quando manca soltanto una serie al termine del round eliminatorio, Mauro De Filippis e Massimo Fabbrizi sono appaiati in testa con 99/100. Poi una serie di tiratori a 98, tra cui anche Giovanni Pellielo in quinta piazza. Tra le donne è in piena corsa per la finale Jessica Rossi, ottava con 94/100 in una classifica guidata dalla kazaka Mariya Dmitriyenko con 97 piatelli colpiti. Maria Lucia Palmitessa è più nelle retrovie, 24° con uno score di 91. Domani mattina si completeranno le qualificazioni, mentre nel pomeriggio andranno in scena le due finali. Ricordiamo anche che l’Italia ha già conquistato tutti i pass per Parigi 2024 a disposizione sia nel trap maschile che in quello femminile.