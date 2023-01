Tiro a volo, qualificazioni skeet Cdm Rabat 2023: Palmucci unico italiano che avanza alla fase finale

Le qualificazioni di skeet nella Coppa del Mondo di Rabat 2023 di tiro a volo vedono pochi sorrisi per l’Italia, che passa alla fase finale con il solo Valerio Palmucci, che dopo i 125 piattelli deve passare per gli shoot off, chiudendo con il settimo posto complessivo. Niente da fare, invece, per Emanuele Fuso (120/125, 19°) e Giancarlo Tazza (117/125, 31°). Allo stesso modo, al femminile nessuna italiana passa il turno: Martina Maruzzo chiude 18° (110/125), Sara Bongini 20° (110/125) e Giada Longhi 35° (100/125).