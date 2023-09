Tiro a volo, Europei 2023: Bacosi e Cassandro bronzo nel mixed team di skeet

Diana Bacosi e Tammaro Cassandro conquistano il bronzo nel mixed team di skeet ad Osijek (Croazia), che sta ospitando i Campionati Europei di tiro a volo. Nuovo appuntamento sul podio per i due azzurri, che nelle rispettive prove individuali avevano centrato argento e bronzo. Nelle qualificazioni tre formazioni hanno totalizzato il punteggio di 146/150, alle spalle della Gran Bretagna (147/150). Ma lo shoot off ha costretto Bacosi e Cassandro ad accontentarsi del bronze medal match insieme al duo ucraino composto da Iryna Malovichko e Mikola Milchev. Qui è stata la coppia italiana a trionfare per 42-41. Lo stesso punteggio che nel gold medal match ha premiato la coppia britannica formata da Amber Jo Rutter e Ben Llewellin. Questi ultimi hanno battuto la Repubblica Ceca di Martina Kucerova e Tomas Nydrle.