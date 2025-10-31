Nel 34° Memorial Vladimir Pochivalov a Shymkent, Fiammetta Rossi trionfa nella gara femminile mentre Luca Miotto chiude terzo tra gli uomini. Buone prove anche per Palmitessa e Valeri.

L’Italia del tiro a volo apre il finale di stagione con due medaglie al 34° Memorial Vladimir Pochivalov, tradizionale appuntamento internazionale disputato sulle pedane dello Shymkent Shooting Plaza, nel sud del Kazakistan.

A brillare più di tutti è stata Fiammetta Rossi (Fiamme Oro), che dopo il terzo posto in qualificazione con 106/125+1 ha dominato la finale, chiudendo al primo posto con 44/50 e staccando di nove lunghezze la kazaka Eleonora Ibragimova (35/50). Sul terzo gradino del podio la connazionale Aizhan Dosmagambetova (29/50). Buona prestazione anche per Marialucia Palmitessa, quinta con 101/125 in qualificazione e 19/30 in finale.

Tra gli uomini, Luca Miotto (Carabinieri) ha conquistato la medaglia di bronzo dopo una qualificazione perfetta chiusa al comando con 114/125. In finale l’azzurro ha terminato con 31/40, preceduto dai padroni di casa Egemkul Shyngys, oro con 40/50, e Maksim Bedarev, argento con 39/50. Ai piedi del podio Diego Valeri (Marina Militare), quarto con 21/35 dopo il secondo posto in qualificazione (113/125).

Soddisfatto il direttore tecnico Marco Conti, che ha seguito le gare dall’Italia:

“Faccio i miei complimenti a Fiammetta per la vittoria e a Luca per il bronzo, ma anche a Marialucia e Diego per le finali. Questi Gran Premi internazionali sono occasioni preziose per crescere e confrontarsi con atleti e impianti diversi”.

Con il podio firmato Rossi–Miotto, la squadra azzurra chiude dunque con un bilancio più che positivo, confermando l’ottimo momento del trap italiano anche lontano da casa.