Dal 31 ottobre al 2 novembre a Saskatoon va in scena la terza tappa dell’ISU Grand Prix: in pista per l’Italia Nikolaj Memola e Lara Naki Gutmann.

Prosegue il cammino del Grand Prix ISU di pattinaggio di figura 2025 con la terza tappa stagionale, lo Skate Canada, in programma da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre a Saskatoon, nel Saskatchewan, cuore del Canada.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti alla Cup of China, dove Daniel Grassl ha conquistato il secondo posto tra gli uomini e la coppia Sara Conti/Niccolò Macii ha firmato la piazza d’onore nell’artistico a coppie, il movimento italiano si presenta oltreoceano con due protagonisti.

A difendere i colori azzurri saranno infatti Nikolaj Memola (Fiamme Oro), impegnato nel singolo maschile, e Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), che scenderà sul ghiaccio nella gara femminile. Entrambi proveranno a portare avanti il buon momento della scuola italiana in un contesto di altissimo livello tecnico.

Le competizioni si svolgeranno su tre giornate, con una forte differenza di fuso orario (7 ore venerdì e sabato, 8 ore la domenica) che porterà alcune prove a disputarsi in piena notte per il pubblico europeo.

Programma (orario italiano)

Sabato 1 novembre

01:25 → Programma corto femminile

21:25 → Programma corto maschile

Domenica 2 novembre

01:40 → Programma libero femminile

18:30 → Programma libero maschile

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su Skate Canada International 2025 sono disponibili sui canali ISU ufficiali.