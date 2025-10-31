Scherma, a Carrara scatta la Prima Prova Nazionale di Sciabola: oggi in pedana i Cadetti, finali live su “Assalto”
Tre giorni di gare per Under 17, Under 20 e Assoluti: la diretta delle fasi finali sulla nuova piattaforma “Assalto – La TV della Scherma” in collaborazione con Sportface TV.
È tempo di grande scherma a Carrara, dove oggi (venerdì 31 ottobre) prende il via la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile. A inaugurare il weekend di competizioni sono gli Under 17, protagonisti della giornata odierna: le fasi finali saranno trasmesse in diretta dalle ore 15.55 su “Assalto – La TV della Scherma”, la nuova piattaforma digitale della FIS, visibile gratuitamente sul canale Sportface TV previa registrazione.
SEGUI LA DIRETTA SU ASSALTO TV
Un appuntamento atteso da tutto il movimento schermistico italiano: nel corso delle tre giornate verranno assegnati i primi pass per i Campionati Italiani 2026, in programma la prossima primavera a Roma.
Il programma completo del weekend prevede:
Venerdì 31 ottobre – Cadetti sciabola maschile (ore 11.00) e Cadette sciabola femminile (ore 13.30) – fasi finali live dalle 15.55
Sabato 1° novembre – Giovani sciabola maschile (ore 11.00) e femminile (ore 13.30) – fasi finali live dalle 15.55
Domenica 2 novembre – Assoluti sciabola maschile (ore 9.30) e femminile (ore 12.00) – fasi finali live dalle 14.10
Una tre giorni da non perdere per tutti gli appassionati della scherma italiana, che potranno seguire i risultati aggiornati in tempo reale grazie al live score ufficiale disponibile online:
Risultati live Sciabola Maschile Cadetti
Risultati live Sciabola Femminile Cadette