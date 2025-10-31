Tre giorni di gare per Under 17, Under 20 e Assoluti: la diretta delle fasi finali sulla nuova piattaforma “Assalto – La TV della Scherma” in collaborazione con Sportface TV.

È tempo di grande scherma a Carrara, dove oggi (venerdì 31 ottobre) prende il via la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile. A inaugurare il weekend di competizioni sono gli Under 17, protagonisti della giornata odierna: le fasi finali saranno trasmesse in diretta dalle ore 15.55 su “Assalto – La TV della Scherma”, la nuova piattaforma digitale della FIS, visibile gratuitamente sul canale Sportface TV previa registrazione.

Un appuntamento atteso da tutto il movimento schermistico italiano: nel corso delle tre giornate verranno assegnati i primi pass per i Campionati Italiani 2026, in programma la prossima primavera a Roma.

Il programma completo del weekend prevede:

Venerdì 31 ottobre – Cadetti sciabola maschile (ore 11.00) e Cadette sciabola femminile (ore 13.30) – fasi finali live dalle 15.55

Sabato 1° novembre – Giovani sciabola maschile (ore 11.00) e femminile (ore 13.30) – fasi finali live dalle 15.55

Domenica 2 novembre – Assoluti sciabola maschile (ore 9.30) e femminile (ore 12.00) – fasi finali live dalle 14.10

Una tre giorni da non perdere per tutti gli appassionati della scherma italiana, che potranno seguire i risultati aggiornati in tempo reale grazie al live score ufficiale disponibile online:

Risultati live Sciabola Maschile Cadetti

Risultati live Sciabola Femminile Cadette