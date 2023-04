Tiro a volo, Coppa del Mondo Larnaca 2023: azzurri fuori in semifinale, vincono Hall e Glasnovic

I risultati delle finali di trap a Larnaca, sede della terza prova stagionale della Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo. Sull’isola di Cipro la squadra italiana non è riuscita a brillare, visto che nessun componente è riuscito a qualificarsi per le semifinali dopo i 125 piattelli di qualifica. Il miglior azzurro è stato Mauro De Filippis: il pugliese delle Fiamme Oro è arrivato a giocarsi lo spareggio per accedere alla semifinale con 119/125 insieme ad altri due tiratori. Lo shoot-in si è fermato a +11 con l’errore dell’italiano, rimasto così fuori dalle fasi finali. Al maschile la vittoria è andata al croato Anton Glasnovic, vittorioso proprio allo spareggio con De Filippis e poi in grado di chiudere con 22/25 e 32/35. Secondo posto per il tiratore di casa Andreas Makri, mentre a chiudere il podio è stato l’egiziano Abdel Aziz Mehelba. Nelle retrovie gli altri due italiani: Daniele Resca ha chiuso al 45° posto con 114/125, mentre Erminio Frasca si è fermato a 111/125.

Poche soddisfazioni anche al femminile, in una gara che ha visto il successo della britannica Lucy Charlotte Hall davanti alla cinese Cuicui Wu e all’australiana Penny Smith. La migliore azzurra è stata Alessia Iezzi, carabiniera abruzzese che con 109/125 non è andata oltre il tredicesimo posto. Il punteggio di 99/125 è invece quello di Maria Lucia Palmitessa e Allessandra Della Valle che hanno chiuso in cinquantunesima posizione.