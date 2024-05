Tiro a volo, Coppa del Mondo 2024: a Baku terzo posto per Erica Sessa nello skeet

Erica Sessa chiude al terzo posto nella finale dello skeet femminile, valida per la terza giornata di Coppa del Mondo di tiro a volo a Baku, in Azerbajan. 34/40 per l’italiana, che si prende il gradino più basso del podio tenendosi dietro l’americana Rachel Leighanne Tozier (29/35). Vince la libanese Ray Bassil (44/50) davanti all’australiana Penny Smith (40/50). Quinto posto per l’americana Aeriel Alease Skinner (22/30) e sesto posto per la turca Saifeye Temidzedemeir (17/25). Per quanto riguarda le altre azzurre, Sofia Littamè chiude al 13° posto e Isabella Cristiani non va oltre la 21ª piazza.

“Questa medaglia mi riempie il cuore di gioia. L’ho volta fortemente ed ho lavorato tantissimo per ottenerla. Finalmente è arrivata. Non è stato facile, ma ero assolutamente determinata a dare il massimo. Serie dopo serie ho capito che era alla mia portata e ce l’ho messa davvero tutta in finale per salire sul podio. Contenta, profondamente contenta e soddisfatta. Così mi sento ora. Ci tengo a condividere questa mia gioia con la mia famiglia, con il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro e con il CT Rodolfo Viganò, il suo supporto e quello della Federazione sono stati importanti”, le parole di Sessa.