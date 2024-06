Tiro a volo: al via la tappa di Coppa del Mondo a Lonato del Garda

Si apre oggi la tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, ultimo appuntamento ufficiale prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. In casa sulle pedane gardesane da domani fino al prossimo 18 giugno ci saranno 400 tiratori provenienti da 71 Paesi. A dare il via alla competizione è stato Luciano Rossi, nella sua duplice veste di Presidente della Federazione Internazionale degli Sport di Tiro e di Presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo. Queste le sue parole: “Dopo il successo del Campionato Europe0 che ha fatto registrare il nuovo record di partecipazione a livello continentale, i migliori tiratori al Mondo tornano in Italia ed a Lonato per approfittare dell’ultima gara e testare la loro preparazione in vista dell’appuntamento Olimpico. A tutti faccio i miei auguri per il miglior esito della competizione“.

La gara inizierà con il Trap, impegnato in pedana domani e giovedì 13 giugno. Per l’Italia il direttore tecnico nazionale Marco Conti schiererà in pedana Massimo Fabbrizi, Diego Valeri e Daniele Resca al maschile e Maria Lucia Palmitessa, Erica Sessa e Silvana Maria Stanco al femminile. In gara solo per i punti del Ranking Mondiale Gianmarco Barletta, Emanuele Iezzi, Diana Ghilarducci e Alessia Iezzi. Dopo la gara di fossa olimpica toccherà allo skeet, la cui gara inizierà sabato 15 maggio.