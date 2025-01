La stagione del surf ha preso ufficialmente il via questa notte dalle Hawaii, dove è di scena il Pipe Pro, primo appuntamento del Championship Tour della World Surf League 2025. La prima delle undici tappe stagionali vede i migliori surfisti del massimo circuito mondiale sfidarsi a Pupukea Beach, nella parte nord dell’isola di Oahu, e tra i protagonisti c’è anche l’azzurro Leonardo Fioravanti. L’atleta romano è l’unico rappresentante italiano in WSL, dove ha esordito nel 2017 diventando il primo azzurro di sempre; all’attivo vanta inoltre due partecipazioni olimpiche, a Tokyo 2020 e Parigi 2024.

Surf: obiettivo riscatto per Fioravanti dopo un 2024 difficile

Fioravanti ha tutte le carte in regola per riscattare una stagione 2024 piuttosto complicata, ben lontana dalle sue aspettative. In classifica l’azzurro ha chiuso in 22esima posizione finale, un deciso passo indietro rispetto all’anno prima, quando il classe ’97 aveva centrato il miglior risultato della carriera concludendo il 2023 con un ottimo nono posto. Malgrado le difficoltà, l’atleta italiano ha comunque dimostrato di essere un surfista di alto livello, riuscendo a confermare la sua presenza in WSL senza passare dalle Challenger Series, segno che la sua determinazione non è mai venuta meno anche in momenti difficili.

Per cominciare questo 2025, il surfista romano sarà dunque chiamato subito a una grande prova. Alle Hawaii si troverà infatti a esordire nella terza batteria contro due avversari pericolosi come Ethan Ewing e Ian Gentil: il primo ha sempre messo in grande difficoltà Fioravanti, superandolo sempre, mentre Gentil, che sostituisce l’infortunato Gabriel Medina, potrà godere del tifo del pubblico di casa, essendo originario della vicina isola di Maui. L’azzurro però ha tutte le potenzialità per provarci, e chissà che in questa stagione non riesca a mettersi definitivamente alle spalle le ombre del passato e magari riuscire ad avvicinare un piazzamento nelle prime posizioni all’interno delle tappe della WSL.

Gli altri big presenti al Pipe Pro

Tra gli altri surfisti che Fioravanti si troverà di fronte nell’acqua delle isole Hawaii, c’è anche il quasi 53enne Kelly Slater. Il veterano statunitense, undici volte campione del mondo, è in gara grazie ad una wild card, in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua carriera. Qui ha già vinto alla veneranda età di 50 anni, imponendosi nel 2022, a trent’anni di distanza dal suo primo successo nella stessa location. Non ci sarà invece il campione della WSL in carica, ovvero John John Florence, che ha annunciato che si sarebbe preso un anno sabbatico per poi tornare nel 2026 con nuovi grandi obiettivi.