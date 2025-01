Victor Osimhen si candida a diventare il nuovo attaccante della Juventus: il via libera è arrivato con un annuncio pazzesco

Un attaccante per la Juventus, anzi due. Kolo Muani non ha fermato la voglia di nuovi bomber della formazione bianconera. Il francese è arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain fino a giugno, una necessità vista la perdurante assenza di Milik.

Vlahovic intanto è finito in panchina, tre volte di seguito, e la sua avventura a Torino è ormai al capolinea. Tutto può succedere, ma appare complicato pensare che all’inizio della prossima stagione il serbo sarà ancora il numero 9 bianconero. Ecco allora che per l’estate i centravanti da acquistare sono due: il primo nome della lista, sempre che Thiago Motta venga confermato, è quello di Joshua Zirkzee. L’olandese non sta convincendo al Manchester United e vorrebbe tornare in Serie A, magari alla corte dell’allenatore che lo ha fatto esplodere con la maglia del Bologna.

Zirkzee, ma non solo. Cristiano Giuntoli, infatti, vorrebbe riportare in Italia Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray, ma sempre di proprietà del Napoli. In Turchia il bomber nigeriano sta facendo sfracelli: un gol ogni 96 minuti, tanto per dimostrare che non ha dimenticato come si segna. Il suo bottino parla di 16 reti in 20 partite disputate, distribuite tra i 12 gol in 15 presenze in campionato e 4 reti in cinque partite di Europa League.

Osimhen alla Juventus, ecco come

Inevitabile allora che il suo nome sia segnato sul taccuino dei dirigenti di tutti i grandi club che hanno bisogno di un centravanti. Lo stesso Manchester United ci pensa, così come il Chelsea e il Paris Saint-Germain.

Non semplice per la Juventus battere questa concorrenza, anche perché trattare con il Napoli per i bianconeri non è certo la cosa più agevole, ma un assist alla vecchia signora arriva da Parigi. A darlo è Valentin Pauluzzi, corrispondente de L’Equipe dall’Italia, che ha parlato a ‘Radio Marte’ proprio dell’attaccante nigeriano: “In estate non credo che il Psg punterà Osimhen – le sue parole – anche perché hanno diversi attaccanti e scommetteranno su di loro“.

Una rivale in meno per la Juventus dunque che, una volta ceduto Vlahovic, dovrà puntare su un numero 9 che garantisca gol a grappoli, quelli che il serbo quest’anno non sta riuscendo a fare. Osimhen sì ed è proprio a lui che pensa la Juventus. Da Parigi è arrivato il ‘via libera’ ma la Premier League è pronta a mettere i bastoni tra le ruote al club bianconero.