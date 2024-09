Youth America’s Cup 2024, a che ora la finale Luna Rossa-American Magic: orario, tv e streaming

Tutto pronto per la finalissima della Youth America’s Cup 2024. Alle 12:20 di oggi, giovedì 26 settembre, è in programma lo start del Match Race decisivo per l’assegnazione del trofeo dedicato agli equipaggi under 25 e agli AC40: Luna Rossa sfida American Magic dopo le semifinali che hanno visto gli italiani chiudere in prima posizione con 31 punti, 10 in più degli statunitensi. La finalissima sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (205) e in streaming su NOW e Sky Go, oltre che sul canale Youtube dell’America’s Cup. Per Luna Rossa ci saranno Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini come timonieri e Federico Colaninno e Rocco Falcone come trimmer.

“Ci giochiamo tutto in un solo match race e sarà uno scontro molto duro. Tutto il girone eliminatorio è stato difficile e le semifinali in particolare, anche per le condizioni meteo. Adesso incontriamo il team USA che è stato un avversario temibile e che ha velocità molto simili alle nostre. Dovremo navigare bene sul vento e contemporaneamente eseguire manovre perfette, soprattutto in presenza di onda formata. In regata si corrono sempre dei rischi, ma dovremo calcolare con attenzione quali correre domani, perché una penalità quando si è in due può essere pericolosa”, ha detto Marco Gradoni, il più giovane di sempre a ricevere il premio di velista dell’anno. Un predestinato, che ora vuole vincere la Coppa America dei giovani. Appuntamento alle 12:20.

DATA: Giovedì 26 settembre

ORARIO: 12:20

TV e STREAMING: Sky Sport America’s Cup (205), NOW