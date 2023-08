Young Boys-Maccabi Haifa oggi in tv: canale, orario e streaming Champions League 2023/2024

Alle 21:00 di oggi martedì 28 agosto avrà luogo il ritorno dei playoff di Champions League 2023/2024. In campo Young Boys e Maccabi Haifa dopo lo 0-0 del confronto d’andata. Gli svizzeri partono favoriti, ma occhio alle sorprese. Occhi puntati su Jean-Pierre Nsame che ha segnato quattro reti per lo Young Boys in questa stagione, due volte dopo l’80’. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport (255) oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà le formazioni ufficiali un’ora prima del match, la cronaca della partita e le parole dei protagonisti.