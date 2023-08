Volley, Europei femminili 2023: programma e telecronisti Sky e Rai, chi commenta le partite

Il programma e i telecronisti su Sky e la Rai degli Europei femminili di volley 2023, ospitati anche dall’Italia per quanto riguarda la pool B nella splendida cornice dell’Arena di Verona (per la partita inaugurale delle azzurre) e anche a Monza, Torino e Firenze. L’evento sarà trasmesso da due emittenti in tv, vale a dire Sky Sport, con la telecronaca di Roberto Prini e il commento tecnico di Rachele Sangiuliano e sulla Rai, con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Giulia Pisani. Nella fase dei gironi, Sky ha deciso di trasmettere le partite dell’Italvolley e due big match ulteriori, la Rai invece manderà in onda tutte le sfide dell’Italia e altre della pool B.