Vis Pesaro-Perugia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Perugia, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra marchigiana è in piena lotta per la salvezza e spera di vincere per provare ad evitare di disputare i playout. La compagine biancorossa, dal suo canto, vuole rimanere aggrappata alla possibilità di agguantare il terzo posto, fondamentale per evitare una fase preliminare dei playoff. I padroni di casa sono reduci da sette sconfitte nelle ultime otto gare e hanno un disperato bisogno di fare punti per cercare di evitare i playout. Gli ospiti, dal loro canto, arrivano da tre vittorie nelle ultime cinque giornate e spera di proseguire su questa strada, in modo tale da strappare il terzo posto alla Carrarese. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

