Latina-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Turris, match dello stadio Domenico Francioni valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine nerazzurra ha risalito diverse posizioni in classifica e ora punta con decisione verso la qualificazione ai playoff, per questo ha bisogno di centrare una vittoria davanti ai propri tifosi. La formazione campana, dal suo canto, spera di portare via qualche prezioso punto da un campo difficile, in modo tale da evitare di disputare i playout per raggiungere la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

