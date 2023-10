Vis Pesaro-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Fermana, match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno intenzione di portare a casa la vittoria davanti al proprio pubblico in un derby marchigiano molto caldo e sentito. La formazione ospite, dal suo canto, spera di fare il colpaccio in trasferta in modo tale da dare una risollevata alla propria classifica nel girone B. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 2 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

