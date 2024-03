Vis Pesaro-Cesena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Vis Pesaro-Cesena sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone B in campo la capolista che nelle ultime sette giornate difende un consistente vantaggio di nove punti in ottica promozione diretta. Il primo posto pare blindato per i romagnoli, ma serve un successo contro i marchigiani, che a loro volta cercano i tre punti per provare ad abbandonare la zona playout, con la salvezza al momento distante appena un punto in una gran bagarre nelle zone basse. Chi riuscirà a spuntarla allo stadio Tonino Benelli? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 17 marzo, diretta tv su Sky Sport 251, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.