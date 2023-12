Virtus Verona-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Pro Patria, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo un avvio di stagione molto incoraggiante, hanno perso terreno dalle posizioni di vertice e ora sperano di ricucire il gap che si è creato dalle dirette avversarie. La formazione ospite, dal suo canto, ha bisogno di fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

