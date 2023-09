Virtus Verona-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Alessandria, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine veneta, dopo la bella vittoria ottenuta all’esordio sul campo dell’Atalanta Under 23, vuole provare a ripetersi anche in questa sfida. Il club piemontese, dal suo canto, arriva dal pareggio a reti bianche con il Novara e spera di centrare la sua prima affermazione in questa stagione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 settembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

