Virtus Entella-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Entella-Gubbio, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno la necessità di uscire da un momento abbastanza negativo e di cercare di riprendere il passo per avvicinarsi quanto meno alla zona playoff, dopo un avvio di stagione macabro. Dall’altra parte l’Entella troverà un Gubbio che viene dalla vittoria contro la Carrarese che ha ridato slancio. Partita che prenderà il via alle ore 14.00 e che sarà visibile su SKY SPORT (CANALE 254)e su NOW TV.

