Vigevano-Forlì oggi in tv: programma, orario e diretta gara-3 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Vigevano-Forlì, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Le prime due partite, giocate all’Unieuro Arena, hanno visto Forlì vincere davanti al proprio pubblico con grande autorevolezza, con due match in cui gli uomini di coach Martino si sono distinti per strappi importanti a cui gli avversari non sono riusciti a rispondere. Tutto secondo pronostico, quindi, per Forlì, che ora è a una sola vittoria dalle semifinali. Per quanto riguarda la formazione lombarda, invece, a Vigevano non resta che provare a vincere questa partita per allungare la serie almeno per un’altra partita, ed evitare quindi l’eliminazione dai playoff. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 10 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Vigevano-Forlì, valida per i playoff di Serie A2 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.