Vicenza-Avellino in tv: canale, orario e streaming ritorno semifinali playoff Serie C 2023/2024

Alle 21:00 di domenica 2 giugno Vicenza e Avellino si sfideranno nella cornice dello stadio ‘Romeo Menti’ in occasione della gara di ritorno della semifinale del playoff di Serie C 2023/2024. Le final four entrano nel vivo: il Vicenza ha eliminato il Padova nel turno precedente, mentre l’Avellino ha avuto la meglio del Catania. Ora c’è una sfida tra due piazze storiche del calcio italiano, che può risolversi in novanta minuti ma che potrebbe anche trascinarsi oltre. Infatti, stavolta, non vale più il criterio dello status di testa di serie in caso di pareggio nel doppio confronto.

In caso di parità di punteggio e di differenza reti tra Vicenza (terzo nel girone A) e Avellino (secondo nel girone C) al termine del doppio confronto andata e ritorno, si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità di punteggio, saranno i calci di rigore a decidere la contesa e ad assegnare la qualificazione per la finale playoff di C. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport 252, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it vi offrirà invece una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

DATA: Domenica 2 giugno

ORARIO: 21:00

TV e STREAMING: Sky Sport 252, NOW