Verona-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Sassuolo, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Tutto pronto allo stadio Bentegodi per lo scontro che per i veneti vale tantissimo, vale una fetta delle chance di salvarsi, ma occhio agli emiliani che sono in buona forma e sempre pericolosi senza obiettivi particolari di classifica. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 18.30 di sabato 8 aprile.

Verona-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Manuel Pasqual.