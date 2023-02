Verona-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Salernitana, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Bentegodi scontro salvezza molto interessante tra i veneti che vogliono ricucire nei confronti di chi sta davanti e i campani che cercano punti per mettersi al sicuro. Chi riuscirà ad avere la meglio in uno dei posticipi di questo turno? Appuntamento alle ore 18.30 di lunedì 13 febbraio.

Verona-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Alessandro Budel.