Verona-Monza, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Verona-Monza, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Bentegodi i gialloblù in caduta libera cercano di tornare a far punti contro i brianzoli che invece nelle prime dieci sono stati altalenanti, ma sono sempre estremamente pericolosi e affamati. Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 5 novembre, chi riuscirà a vincere?

Verona-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Stefan Schwoch e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Lorenzo Minotti.