Verona-Juventus oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Verona-Juventus, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2024/2025. Dopo la vittoria all’esordio contro il Como, gli uomini di Thiago Motta sono a caccia di conferme importanti su un campo molto complicato: basti pensare che gli scaligeri, al debutto, hanno schiantato il Napoli per 3-0, e tenteranno un altro sgambetto importante. Con entrambe le formazioni a una vittoria, in palio c’è anche il primato in classifica, dato che nessuna squadra è a punteggio pieno dopo appena due giornate. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di lunedì 26 agosto.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.