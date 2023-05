Venezia-Modena oggi in tv: canale, orario e streaming Serie B 2022/2023

Alle 18:00 di lunedì 1° maggio Venezia e Modena scenderanno in campo al Penzo in occasione del posticipo della trentacinquesima giornata di Serie B 2022/2023. La partita potrà essere seguita su Sky (e in streaming su Sky Go), Dazn ed HelbizLIVE. Due punti separano le due squadre in una classifica cortissina, con il Modena nona a 44 punti, mentre il Venezia è quattordicesima a 42. C’è voglia di allontanarsi definitivamente dai bassifondi e di avvicinarsi ai piani alti. Sportface.it vi offrirà gli approfondimenti e la cronaca delle partite del 1° maggio.