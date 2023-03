Venezia-Joventut stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Eurocup 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Venezia-Joventut, sfida valida come diciassettesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Penultimo turno della fase a gironi, con i verdetti già definitivi per entrambi i gruppi, almeno per quanto riguarda la qualificazione alla fase successiva; ma i traguardi raggiunti non sono finiti, perché occorre inseguire il piazzamento migliore per ritrovarsi, poi, un vantaggio di campo nel turno successivo. Si tratta, poi, di una partita ancor più interessante perché si sfidano, rispettivamente, la terza e la seconda del Gruppo A. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 22 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Venezia-Joventut di Eurocup.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere una selezione di partite dell’Eurocup anche su Dazn, e la partita in questione rientra tra queste. Sportface.it vi terrà informati con la cronaca finale e con tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.