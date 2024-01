Varese-Oradea oggi in tv: programma, orario e diretta Europe Cup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Varese-Oradea, sfida valida come 3^ giornata del Gruppo N della Europe Cup 2023/2024 di basket. Tornano gli impegni europei per la formazione lombarda, chiamata a sfruttare il momento positivo visto in campionato: ora, infatti, c’è da risollevare la situazione in questo secondo round di Europe Cup, cominciata con due sconfitte in altrettante partite. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 10 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Varese-Oradea, valida per la Europe Cup 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming direttamente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.