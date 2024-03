Varese-Nymburk in tv: programma, orario e diretta Europe Cup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Varese-Nymburk, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale della Europe Cup 2023/2024 di basket. Buona la prima per la formazione di coach Bialaszewski, che ha dominato in gara-1 e ha ora la possibilità di chiudere i conti e qualificarsi alle semifinali. Una partita, quella giocata in Repubblica Ceca, decisa nel secondo tempo, quando la squadra lombarda, trascinata da Moretti, Besson e Mannion, tutti in doppia cifra di punti, ha allungato senza lasciar scampo agli avversari. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 13 marzo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Varese-Nymburk, valida per la Europe Cup 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming direttamente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.