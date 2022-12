United Cup 2023: calendario, programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv della United Cup 2023, appuntamento che apre la stagione tennistica dal 29 dicembre all’8 gennaio. Sono tre le città che ospiteranno il torneo, vale a dire Brisbane, Perth e Sydney, con quest’ultima che sarà la sede anche della fase finale. Bocciato l’esperimento Atp Cup, l’Australia per avviare l’annata torna sul formato “misto”, come accadeva nell’Hopman Cup. Ma a differenza di quella che era una vera e propria esibizione, questo torneo vedrà uomini e donne contendersi punti validi per le rispettive classifiche.

Diciotto le nazioni che prenderanno parte alla manifestazione e tanti gli spunti d’interesse, a partire naturalmente dall’Italia, che si presenta al via con Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti come punte di diamante. Andrea Vavassori e Marco Bortolotti sono invece le opzioni per le sfide di doppio. La pattuglia femminile è guidata da Martina Trevisan, con Lucia Bronzetti e Camilla Rosatello al suo fianco.

UNITED CUP IN TV – L’evento sarà coperto da SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che seguirà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi e l’intera fase finale. Sarà possibile invece seguire ogni incontro di ogni sfida della United Cup sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

PROGRAMMA UNITED CUP

-GRUPPI B/E (BRISBANE)

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE

04:00: ITALIA – Brasile (2 Singolari)

10:00: Svizzera – Kazakhstan (2 Singolari)

VENERDI’ 30 DICEMBRE

01:00: ITALIA – Brasile (2 Singolari + Doppio Misto)

08:30: Svizzera – Kazakhstan (2 Singolari + Doppio Misto)

SABATO 31 DICEMBRE

01:00: Brasile – Norvegia (2 Singolari)

06:30: Polonia – Kazakhstan (2 Singolari)

DOMENICA 1 GENNAIO

01:00: Brasile – Norvegia (2 Singolari + Doppio Misto)

08:30: Polonia – Kazakhstan (2 Singolari + Doppio Misto)

LUNEDI’ 2 GENNAIO

04:00: ITALIA – Norvegia (2 Singolari)

10:00: Polonia – Svizzera (2 Singolari)

MARTEDI’ 3 GENNAIO

01:00: ITALIA – Norvegia (2 Singolari + Doppio Misto)

07:30: Polonia – Svizzera (2 Singolari + Doppio Misto)

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO

03:30: Vincitrice Gruppo B vs. Vincitrice Gruppo E (2 Singolari)

08:30: Vincitrice Gruppo B vs. Vincitrice Gruppo E (2 Singolari + Doppio Misto)

-GRUPPI A/F (PERTH)

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE

05:00: Grecia – Bulgaria (2 Singolari)

11:00: Francia – Argentina (2 Singolari)

VENERDI’ 30 DICEMBRE

03:00: Grecia – Bulgaria (2 Singolari + Doppio Misto)

10:30: Francia – Argentina (2 Singolari + Doppio Misto)

SABATO 31 DICEMBRE

03:00: Belgio – Bulgaria (2 Singolari)

08:30: Croazia – Argentina (2 Singolari)

DOMENICA 1 GENNAIO

03:00: Belgio – Bulgaria (2 Singolari + Doppio Misto)

10:30: Croazia – Argentina (2 Singolari + Doppio Misto)

LUNEDI’ 2 GENNAIO

05:00: Grecia – Belgio (2 Singolari)

11:00: Francia – Croazia (2 Singolari)

MARTEDI’ 3 GENNAIO

03:00: Grecia – Belgio (2 Singolari + Doppio Misto)

09:30: Francia – Croazia (2 Singolari + Doppio Misto)

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO

05:30: Vincitrice Gruppo A vs. Vincitrice Gruppo F (2 Singolari)

10:30: Vincitrice Gruppo A vs. Vincitrice Gruppo F (2 Singolari + Doppio Misto)

-GRUPPI C/D (SYDNEY)

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE

02:00: Stati Uniti – Repubblica Ceca (2 Singolari)

09:00: Australia – Gran Bretagna (2 Singolari)

VENERDI’ 30 DICEMBRE

00:00: Stati Uniti – Repubblica Ceca (2 Singolari + Doppio Misto)

07:30: Australia – Gran Bretagna (2 Singolari + Doppio Misto)

SABATO 31 DICEMBRE

00:00: Germania – Repubblica Ceca (2 Singolari)

05:30: Spagna – Gran Bretagna (2 Singolari)

DOMENICA 1 GENNAIO

00:00: Germania – Repubblica Ceca (2 Singolari + Doppio Misto)

07:30: Spagna – Gran Bretagna (2 Singolari + Doppio Misto)

LUNEDI’ 2 GENNAIO

02:00: Stati Uniti – Germania (2 Singolari)

09:00: Spagna – Australia (2 Singolari)

MARTEDI’ 3 GENNAIO

00:00: Stati Uniti – Germania (2 Singolari + Doppio Misto)

06:30: Spagna – Australia (2 Singolari + Doppio Misto)

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO

02:30: Vincitrice Gruppo C vs. Vincitrice Gruppo D (2 Singolari)

07:30: Vincitrice Gruppo C vs. Vincitrice Gruppo D (2 Singolari + Doppio Misto)

FASE FINALE (SYDNEY)

VENERDI’ 6 GENNAIO

03:00: Semifinali – Sessione Diurna (2 Singolari)

09:00: Semifinali – Sessione Serale (2 Singolari)

SABATO 7 GENNAIO

00:00: Semifinali – Sessione Diurna (2 Singolari + Doppio Misto)

07:00: Semifinali – Sessione Serale (2 Singolari + Doppio Misto)

DOMENICA 8 GENNAIO

03:00: Finale – Sessione Diurna (2 Singolari)

07:30: Finale – Sessione Serale (2 Singolari + Doppio Misto)