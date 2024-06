Ungheria-Svizzera oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Euro 2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ungheria-Svizzera, match valevole per la prima giornata del girone A di Euro 2024. La Nazionale guidata da Marco Rossi si trova in un raggruppamento nel quale è presente anche la Germania padrona di casa, ma con il resto della compagnia può pensare di giocarsela. L’obiettivo è partire con il piede giusto, in modo tale da mettere in cascina dei punti utili anche per un eventuale terzo posto in classifica.

Ungheria-Svizzera, come seguire il match

La compagine elvetica, dal suo canto, vuole iniziare questa sua avventura continentale con un successo e tre punti, così da provare ad impensierire addirittura la Germania, un po’ come fece agli ottavi di tre anni fa, quando eliminò la Francia campione del mondo. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di sabato 15 giugno e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo. Sportface.it seguirà l’evento in diretta con un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.