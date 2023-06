Ungheria-Francia oggi in tv: programma, orario e diretta finale 3° posto Europei 2023 basket femminile

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Ungheria-Francia, sfida valida come finale per il terzo posto degli Europei 2023 di basket femminile. Perdere a un passo dalla finale non è mai un boccone facile da mandare giù, ma le due formazioni tornano ora in campo per cercare di salire quantomeno sul prestigioso terzo gradino del podio. L’Ungheria, in particolare, ha ceduto per 69-60 contro la Spagna dopo aver tentato la rimonta, mentre le transalpine hanno perso contro il Belgio, pagando soprattutto un primo tempo complicato. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 25 giugno sul parquet dell’Arena Stozice di Lubiana. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Ungheria-Francia degli Europei 2023 di basket femminile.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, e in particolare su Sky Sport Arena, nonché su Sky Go, NowTV e Dazn. Tutte le partite della competizione, infine, sono disponibili sulla piattaforma streaming Eleven Sports. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della partita e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.