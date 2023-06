Ufc, Marvin Vettori vs Jared Cannonier stanotte in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti

Marvin Vettori sfida Jared Cannonier intorno alle 06:00 (orario italiano) della notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno. L’incontro si terrà allo Ufc Apex di Las Vegas, dove il fighter italiano cercherà di dare continuità alla recente vittoria contro Roman Dolidze ai punti. Stavolta di fronte c’è Cannonier, veterano dall’alto dei suoi 39 anni di età. La main card della Ufc Fight Night scatterà alle 04:00 del mattino di domenica 18 giugno, ma per il main event con Vettori e Cannonier bisognerà aspettare le 06:00 circa. Potrete seguirlo, come da tradizione, su Dazn, che detiene i diritti tv e streaming della Ufc, che viene raccontata dall’esperta voce di Alex Dandi.

Non è una sfida facile per Vettori. Cannonier è un artista del ko, ma dalla sua l’italiano ha un mento granitico, che pochi nell promotion possono vantare. Guai però a sottovalutare i ganci e i montanti dell’avversario. In palio c’è un posto privilegiato nel ranking dei pesi medi: Vettori al momento è terzo, Cannonier invece è quarto. Nel futuro può esserci un’altra chance titolata, ma prima bisogna vincere.

Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 06:00 del mattino di domenica.

Programma Ufc domenica 18 giugno (Vettori-Cannonier)

Dalle 04:00, Raoni Barcelos vs. Miles John (pesi gallo)

A seguire, Manuel Torres vs. Nikolas Motta (pesi leggeri)

A seguire, Pat Sabatini vs. Lucas Almeida (pesi piuma)

A seguire, Armen Petrosyan vs. Christian Leroy Duncan (pesi medi)

A seguire, Arman Tsarukyan vs. Joaquim Silva (pesi leggeri)

Intorno alle 06:00 (orario italiano), Marvin Vettori vs. Jared Cannonier (pesi medi)