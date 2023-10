UFC 294, Makhachev-Volkanovski e Usman-Chimaev in tv: orario e streaming

Tutto pronto per una grande notte Ufc. Alla Etihad Arena di Yas Island andrà in scena una card imperdibile per gli appassionati di arti marziali miste: Kamaru Usman contro Khamzat Chimaev come antipasto; Islam Makhachev contro Alex Volkanovski come piatto forte. Insomma, due match stellari, equilibratissimi, che vedranno il meglio delle mma sull’ottagono. Si parte alle 20:00 di sabato 21 ottobre con la prima sfida della serata: Said Nurmagomedov contro Muin Gafurov. Russia contro Tagikistan. Poi l’altro russo Ikram Aliskerov sfiderà Warlley Alves. A seguire, si scala nei ranking: il numero 2 dei massimi leggeri Magomed Ankalev dovrà vedersela con il numero 7, il brasiliano Johnny Walker. Infine, i due match più attesi. Kamaru Usman ha accettato di sfidare l’astro nascente Khamzat Chimaev, ma partirà sfavorito. E infine la maxi sfida tra Islam Makhachev contro Alexander Volkanovski con in palio la cintura dei pesi leggeri. Potrete seguire l’evento in diretta esclusiva su DAZN.

Programma sabato 21 ottobre

Dalle 20:00, Said Nurmagomedov vs. Muin Gafurov (pesi gallo)

A seguire, Ikram Aliskerov vs. Warlley Alves (pesi medi)

A seguire, Magomed Ankalaev vs. Johnny Walker (pesi massimi leggeri)

A seguire, Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev (pesi medi)

A seguire, Islam Makhachev (c) vs. Alexander Volkanovski (titolo pesi leggeri)