UFC 290, Volkanovski vs Rodriguez in tv: programma, orari e streaming

Tutto pronto per UFC 290, uno degli eventi più attesi e importanti dell’anno di arti marziali miste, in programma alle 04:00 della notte tra sabato 8 e domenica 9 luglio. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas Alexander Volkanovski, campione dei pesi piuma, difenderà il titolo contro Yair Rodriguez, numero 1 del ranking della sua classe di peso e detentore della cintura ad interim. Ma è solo il piatto forte (previsto per le 06:00 circa) di una serata imperdibile. Il co-main event vedrà il campione dei pesi mosca Brandon Moreno sfidare Alexandre Pantoja, numero 2 del ranking. Prima ancora, ecco un grande combattimento dei pesi medi (la divisione in cui combatte il nostro Marvin Vettori). Robert Whittaker sfida Dricus Du Plessis. In palio c’è la chance titolata contro il campione Israel Adesanya. Whittaker è stato già sconfitto dal nigeriano, mentre Du Plessis è il volto nuovo della top five del ranking dei pesi medi. Occhi puntati anche su Jalin Turner e Dan Hooker, rispettivamente decimo e undicesimo dei pesi leggeri. La main card sarà aperto dai pesi medi Bo Nickal e Tresean Gore. L’evento potrà essere seguito in diretta esclusiva su Dazn. I preliminari invece saranno trasmessi solo su UFC Fight Pass.

Programma UFC 290 nella notte tra sabato 8 e domenica 9 luglio

Dalle 04:00, Bo Nickal vs. Tresean Gore (pesi medi)

A seguire, Jalin Turner vs. Dan Hooker (pesi leggeri)

A seguire, Robert Whittaker vs. Dricus du Plessis (Eliminatoria Titolo pesi medi)

A seguire, Brandon Moreno (c) vs. Alexandre Pantoja (Titolo pesi mosca)

A seguire, Alexander Volkanovski (c) vs. Yair Rodriguez (Titolo pesi piuma)