Materazzi su Mourinho: “A Madrid gli dissi v********o perché mi lasciava con Benitez”

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Italia Football TV’, ha svelato qualche retroscena inerente il suo rapporto con il tecnico del triplete Josè Mourinho: “Lui era davvero speciale, conosceva i nomi delle nostre mogli e di tutti i nostri figli. Questo non è mai accaduto con nessuno, ma per me non era una sorpresa. Mia moglie, invece, rimase molto colpita da questo aspetto di Mourinho; quando la incontrò le disse ‘Ciao Daniela’. Per quanto riguarda l’abbraccio di Madrid, gli dissi v********o perché mi lasciava con Benitez”.