Ufc 283, Glover Teixeira vs Jamahal Hill stanotte in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 113

Glover Teixeira contro Jamahal Hill. Si parte con Ufc 283 alle 04:00 della notte tra sabato e domenica 22 gennaio. La sfida per il titolo Ufc dei massimi leggeri mette di fronte il veterano, più anziano campione della storia della promotion, e il classe 1991 americano, alla prima chance titolata in carriera. Teixeira si è guadagnato una sfida da brividi a quasi 43 anni nella bolgia della Jeunesse Arena di Rio de Janeiro. Dopo la sconfitta contro Jiří Procházka e l’infortunio di quest’ultimo, è saltata la rivincita e il brasiliano ha dovuto cambiare i piani per la preparazione. Ora dovrà vedersela contro Hill che ha undici vittorie e una sconfitta in carriera. Il main event dovrebbe avere luogo intorno alle 06:00 del mattino. Riflettori anche sul match tra Deiveson Figuereido e Brandon Moreno che salgono sull’ottagono per la cintura dei pesi mosca. Potrete seguire l’evento su Dazn con telecronaca di Alex Dandi, commento tecnico di Alessio Di Chirico.

Programma Ufc 283 notte tra sabato e domenic 22 gennaio

Dalle 04:00, Paul Craig vs Johnny Walker (pesi massimi leggeri)

A seguire, Jessica Andrade vs. Lauren Murphy (pesi mosca donne)

A seguire, Gilbert Burns vs. Neil Magny (pesi welter)

A seguire, Deiveson Figuereido (c) vs. Brandon Moreno (titolo pesi mosca)

A seguire, Glover Teixeira vs. Jamahal Hill (titolo vacante pesi massimi leggeri)