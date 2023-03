Udinese-Milan, Pioli in conferenza stampa: data, orario e streaming

Alle 14:15 di venerdì 17 marzo Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan, match della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Tanti i temi per l’allenatore rossonero che deve pensare a come sostituire lo squalificato Giroud (Ibrahimovic o Origi), ma inevitabilmente la testa è anche ai quarti di finale di Champions League, dove la prospettiva di euro derby con Inter o Napoli è più concreta che mai. La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta su Milan TV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.