Udinese-Juventus oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Grande attesa per Udinese-Juventus, sfida valida della prima giornata di Serie A 2023/2024, con fischio d’inizio in programma alle 20:45 di domenica 20 agosto. La Juventus è la squadra che ha vinto più match di esordio stagionale in Serie A con 59 successi per i bianconeri, inclusi sei dei sette più recenti. Massimiliano Allegri cerca il record: potrebbe diventare il secondo allenatore della Juventus a tagliare il traguardo delle 250 vittorie tra tutte le competizioni dal 1929/30, dopo Giovanni Trapattoni (319). La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà pagelle, aggiornamenti in tempo reale e le parole dei protagonisti.