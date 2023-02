Turris-Potenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Potenza, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La formazione di casa, dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque sfide, vuole risollevarsi per evitare di perdere ulteriori posizioni in classifica. La squadra lucana, dal suo canto, è reduce da una lunga serie di risultati non molto positivi e per questo motivo ha bisogno di tornare alla vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

