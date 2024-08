Triestina-Arzignano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025

Triestina-Arzignano sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della prima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Allo stadio Nereo Rocco gli alabardati sfidano la formazione vicentina in uno scontro atteso perché esordio di tutte e due in questo campionato. In palio tre punti preziosi per iniziare col sorriso la stagione. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18 di sabato 24 agosto.

Triestina-Arzignano sarà visibile su Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go, ma anche su NOW per gli abbonati. Sportface.it, inoltre, vi proporrà la diretta scritta della partita.