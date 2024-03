Trevisan-Hunter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Martina Trevisan sfiderà Storm Hunter nel primo turno del WTA 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Debutto per nulla semplice per la toscana contro la ventinovenne australiana. Quest’ultima, infatti, ha passato le qualificazioni, estromettendo due avversarie più quotate come la transalpina Alize Cornet e la tedesca Jule Niemeier. Uno solo il precedente tra le due giocatrici, che si sono incontrate recentemente all’esordio nel tabellone cadetto di Dubai. In quella circostanza a prevalere fu Hunter in due set piuttosto combattuti. Secondo le quote dei bookmakers, complice anche il momento non troppo felice di Trevisan, sarà la tennista aussie a partire leggermente avanti nei pronostici. All’orizzonte per la vincitrice c’è un secondo turno molto ostico contro la padrona di casa Emma Navarro, ventesima testa di serie della kermesse statunitense.

