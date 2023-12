Trento-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Trento-Vicenza, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si stanno rendendo protagonisti di un’ottima stagione e vogliono continuare a sognare la qualificazione ai playoff. I biancorossi, dal loro canto, hanno perso terreno dalla vetta della classifica e sperano di ricucire il gap centrando una preziosa vittoria in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 dicembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA