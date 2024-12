Ecco tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Trento-Novara, match dello stadio Briamasco valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine giallonera sta disputando una stagione di altissimo livello, che finora l’ha portata al quarto posto del girone A: l’obiettivo è dare seguito alle tre vittorie ottenute nelle ultime cinque gare.

Trento-Novara, come seguire il match

La formazione piemontese, invece, dopo un avvio di campionato abbastanza complicato sembra aver trovato la quadra e ora punta a scalare altre posizioni della classifica per entrare in piena zona playoff . La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 6 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

RISULTATI E CLASSIFICA