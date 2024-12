Dimarco, Mkhitaryan e Barella i migliori, sottotono Lautaro Martinez: sono in sintesi le pagelle di Inter-Parma 3-1, match della quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. A San Siro la squadra di Simone Inzaghi mette sotto assedio il Parma già dai primi minuti, ma il risultato si sblocca solamente al 40′. Mkhitaryan, chiude l’uno-due con Federico Dimarco, che col tacco accomoda la palla per il tiro e con una conclusione rasoterra non lascia scampo a Suzuki. C’è lo zampino dell’armeno anche sul 2-0: Barella sfrutta il lancio con i tempi giusti, mette a sedere Delprato e deposita in rete, ma l’esultanza è in differita perché serve il Var per convalidare la rete, inizialmente annullata per fuorigioco. Al 67′ il 3-0. Calcio d’angolo di Calhanoglu, Bisseck fa da torre per la deviazione in rete, al volo, di Marcus Thuram sul secondo palo. Il Parma accorcia le distanze con un autogol rocambolesco di Darmian all’81’, ma è troppo tardi per sperare nella rimonta. Non è tardi invece per il terzo caso Var con protagonista ancora Lautaro, che cade a terra dopo un contatto con Hainaut: per Abisso c’è rigore, per il Var no e l’arbitro al monitor toglie il penalty. Non cambia la sostanza: Inter a 31 punti in classifica.

PAGELLE E TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5 (47’st Palacios sv), De Vrij 6.5, Bastoni 6.5 (30’st Darmian 5); Dumfries 6.5, Barella 7, Calhanoglu 6.5 (25’st Asllani 6), Mkhitaryan 7.5, Dimarco 7.5 (25’st Buchanan 6); Thuram 6.5, Lautaro Martinez 5.5 (25’st Correa 6). In panchina: Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Carlos Augusto, Taremi. Allenatore: Inzaghi 7.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki 6; Hainaut 5, Delprato 5, Balogh sv (12’pt Leoni 5), Valeri 5.5 (30’st Valenti 6); Sohm 5.5, Keita 5 (15’st Hernani 6); Man 5.5, Cancellieri 5 (30’st Haj 6), Mihaila 5; Bonny 5.5 (15’st Almqvist 5.5). In panchina: Chichizola, Corvi, Estevez, Camara, Coulibaly, Di Chiara. Allenatore: Pecchia 5.5. ARBITRO: Abisso di Palermo 5.

RETI: 40’pt Dimarco, 8’st Barella, 21’st Thuram, 36’st Darmian (aut).

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Keita, Dimarco. Angoli: 10-1. Recupero: 1’pt, 4’st.