Trento-Lumezzane oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Trento-Lumezzane match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Le due squadre che si affronteranno oggi alle 18.30 sentono odore di playoff e di una classifica che potrebbe soltanto crescere per chi uscirà vincitore dall’incontro. I padroni di casa dopo due pareggi ed una vittoria nelle ultime tre partite con un successo si porterebbero a quota 11 in classifica in piena corsa playoff. Zona playoff che vorrebbe raggiungere anche la Lumezzane che con una vittoria si proietterebbe a quota 12 in classifica. Match che si prospetta spettacolare. Diretta su Sky Sport 5 (255) e su Now Tv alle 18.30