Venezia-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Venezia-Parma, match del Penzo valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli arancioneroverdi, dopo la vittoria conquistata sul campo del Modena, vogliono battere la capolista per avvicinarsi e sognare la promozione in Serie A. La squadra di Fabio Pecchia, dal suo canto, ha intenzione di portare a casa altri tre punti in uno scontro diretto per la promozione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 ottobre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

