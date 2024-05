Trapani-Piacenza oggi in tv: programma, orario e diretta gara-2 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trapani-Piacenza, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. La formazione di coach Diana si è aggiudicata in bello stile il primo atto della serie, rispettando quello che era il pronostico della vigilia. La squadra siciliana, che nella stagione regolare aveva dominato il Tabellone Verde, ha chiuso in vantaggio tutti i parziali, contro un Piacenza che comunque si è dimostrato combattivo ed efficace nel primo tempo, non riuscendo a tenere il passo degli avversari, però, nel secondo tempo. Nuovo appuntamento al PalaShark, quindi, prima del cambio di campo al PalaBanca. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di lunedì 6 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trapani-Piacenza, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

IL CALENDARIO DEI PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.